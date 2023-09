Indésirable, le PSG bloque son transfert

Thibault Morlain

Quelques jours après Marco Verratti, Julian Draxler s’est lui aussi engagé au Qatar. Plus en odeur de sainteté au PSG, l’Allemand devait se trouver une porte de sortie durant le marché des transferts. Il a alors rejoint le club d’Al-Ahli SC alors que d’autres options s’offraient pourtant à lui. C’était visiblement sans compter sur le PSG…

Très actif durant le marché des transferts, le PSG s’est renforcé, tout en dégraissant et se débarrassant des indésirables de Luis Enrique. Arrivé sur le banc du club de la capitale, l’Espagnol ne comptait pas sur beaucoup de joueurs. C’était notamment le cas de Julian Draxler. De retour d’un prêt au Benfica, l’Allemand s’est alors envolé pour le Qatar et Al-Ahli SC.

Le PSG ne trouve pas d’accord…

Julian Draxler aurait toutefois pu connaitre un mercato bien différent cet été. En effet, selon les informations de Bild , des clubs de Bundesliga étaient intéressés par le désormais ex-joueur du PSG. Mais alors que Draxler est finalement parti au Qatar, le club de la capitale ne serait pas étranger à cela. A en croire le média allemand, le PSG ne serait pas parvenu à trouver un accord avec les clubs intéressés en Europe.

Draxler justifie son transfert au Qatar