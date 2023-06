Incroyable, Mbappé se paie le PSG !

Thomas Bourseau

Malgré ses propos tenus à plusieurs reprises dans la presse, la volonté de Kylian Mbappé serait bel et bien de quitter le PSG cet été pour le Real Madrid.

Kylian Mbappé a annoncé la couleur au PSG. De par sa non-volonté d’activer la clause pour rallonger son contrat, le champion du monde tricolore aurait deux solutions dans l’esprit des décideurs du Paris Saint-Germain : prolonger son bail ou bien quitter le club parisien cet été.

Un double discours de Kylian Mbappé ?

Comme il l’a fait savoir en interview, en conférence de presse et sur son compte Twitter , Kylian Mbappé n’a nullement l’intention de plier bagage avant la fin de la mercato, comptant honorer son bail au PSG et ainsi partir libre à l’été 2024. Néanmoins, il semblerait que le discours en public de Mbappé et ses propos tenus en privé soient bien différents.

Mbappé aurait secrètement envie de rejoindre Madrid cet été