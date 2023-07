Incroyable, le successeur de Mbappé va imiter Messi au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il fallait s'y attendre. Avec l'arrivée sur le banc du PSG de Luis Enrique, le FC Barcelone allait forcément être lié au club parisien lors de cette période de mercato. Et ça n'a pas loupé. Ces dernières heures, Ousmane Dembélé et Pedri ont été annoncés dans le viseur du PSG. En cas d'accord, ils pourraient intégrer un clan bien restreint, celui des joueurs ayant porté le maillot des deux équipes.

Avec Luis Enrique aux manettes, le mercato parisien pourrait prendre un accent espagnol. C'est déjà le cas avec Marco Asensio, arrivé en provenance du Real Madrid, ou encore avec Kang-in Lee, qui a passé la quasi-intégralité de son adolescence au pays de Cervantes. Mais le mois d'août n'a pas encore débuté, et la période de mercato pourrait réserver quelques surprises, surtout à Paris. La préparation est, pour l'heure, médiocre, ce qui encourage Nasser Al-Khelaïfi à passer à l'action sur le marché. Ces dernières heures, le président du PSG aurait accéléré les négociations avec Ousmane Dembélé, sous contrat avec le FC Barcelone. Luis Enrique aurait, aussi, soufflé le nom de Pedri à ses supérieurs selon PSG Community . Pour l'heure, ils sont 17 à avoir porté le maillot des deux équipes. En cas d'accord avec l'un des deux joueurs, le PSG pourrait perpétrer une longue tradition débutée en 2000.

L'axe PSG/Barça est actif depuis plusieurs années

Cette année-là, les allers-retours ont été nombreux. Formé au PSG, Richard Dutruel a été l'un des premiers tricolores à s'engager avec le FC Barcelone. Un Français débarque, un autre repart. Arrivé en Catalogne en 1999, Frédéric Déhu faisait le chemin inverse et s'engageait avec le PSG. Au début des années 2000, le club parisien a aussi permis à certains joueurs espagnols de relancer leur carrière. Formés au FC Barcelone, Cristóbal et Mikel Arteta ont rejoint la France pour retrouver un second souffle. Aujourd'hui entraîneur d'Arsenal, Arteta a eu la chance de côtoyer un certain Ronaldinho. Le Brésilien a su régler le Parc des Princes entre 2001 et 2003 avant de faire le bonheur du FC Barcelone. Avant l'arrivée des Qataris, Juan Pablo Sorín et Ludovic Giuly ont aussi porté le maillot des deux équipes.

Neymar, Messi... Le Qatar a frappé fort

Avec l'arrivée de QSI en 2011, le PSG a pu recruter des joueurs d'un autre standing comme Maxwell, Dani Alves ou encore Thiago Motta. Le club parisien avait, aussi, tenté le pari Lucas Digne. Le passage parisien de l'international français lui a permis d'obtenir sa chance en Liga. Egalement passé par le FC Barcelone, Zlatan Ibrahimovic allait devenir le visage du PSG version qatarie jusqu'en 2016, date de son départ. Pour le remplacer, le PSG décidait de miser sur une autre star du FC Barcelone, un certain Neymar. Acheté 222M€, le Brésilien reste, à ce jour, le joueur le plus cher de l'histoire. Lui, aurait pu prétendre à ce titre. Mais fort heureusement pour le PSG, Lionel Messi a débarqué dans la capitale française gratuitement. L'international argentin restera deux ans en Ligue 1, sans véritablement convaincre. Car recruter un joueur du FC Barcelone n'est pas gage de réussite. Rafinha peut en témoigner. Le milieu de terrain n'a jamais réussi à s'imposer en France. Passé par l'Espagne durant sa formation, Xavi Simons aura, peut-être, plus de réussite. Cet été, le Néerlandais a décidé de signer avec le PSG, avant de rejoindre le RB Leipzig sous la forme d'un prêt. Le milieu de terrain souhaite prendre son temps afin d'éviter de se brûler les ailes. Passé par le FC Barcelone, Kays Ruiz-Atil pourrait s'en inspirer, lui qui n'a jamais réussi à s'installer comme un titulaire en puissance dans les deux équipes.