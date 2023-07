Mbappé - PSG : Luis Enrique prend une grande décision

Jean de Teyssière

Fraîchement arrivé le 5 juillet dernier, le nouvel entraîneur du PSG Luis Enrique pose déjà les bases de son coaching. L'entraîneur espagnol ne veut s'entourer que de joueurs motivés et investis et est prêt à mettre de côté tous ceux qui n'adhèrent pas à la philosophie parisienne. Et Kylian Mbappé semble être l'un des premiers à avoir subi ce changement de fonctionnement.

Luis Enrique est arrivé au PSG dans la peau du sauveur. Après une saison très compliquée sur tous les plans, avec notamment 10 défaites en 2023, le PSG semblait avoir perdu de sa superbe et Christophe Galtier a été remercié. La fin de cycle est compliquée pour le club parisien qui tente d'en recréer un, tout comme d'insuffler un souffle nouveau, rendu possible par la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur du PSG, qui a déjà pris ses responsabilités.

Luis Enrique veut créer un nouveau cycle

Récemment, la presse faisait état d'une ambiance délétère au sein de l'effectif parisien parti pour le Japon et la Corée du Sud dans le cadre de sa tournée asiatique. Le cas Mbappé serait l'une des principales raisons de cette mauvaise ambiance. Mais pour PSG Community , il n'en est rien. D'après le média pro-parisien, les joueurs adhèrent totalement à la nouvelle philosophie de jeu de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol souhaite repartir sur de nouvelles bases et souhaiterait assainir le vestiaire. Luis Enrique aurait prévenu dès le début sa direction de son souhait de tout rebâtir et de démarrer un nouveau cycle, ce qui prendra du temps.

Mercato : Luis Enrique prépare une incroyable trahison avec le PSG https://t.co/vjfqL4qq9q pic.twitter.com/pwbfY2u3nx — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Mbappé et les cadres mis de côté

Conséquence de l'arrivée de Luis Enrique, la gestion des cadres. Autrefois considéré comme laxiste avec ses stars, le PSG n'a pas hésité à laisser Kylian Mbappé en France, alors que les autres membres de l'effectif partaient en tournée en Asie. Une attitude nouvelle qui tient sa source de Luis Enrique, qui ne s'opposera à aucun départ, si le joueur, quel qu'il soit, n'est pas 100% investis avec le PSG, comme c'est le cas pour Mbappé. L'entraîneur espagnol ne retiendra donc personne, pas mêmes les cadres.