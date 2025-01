«Il veut signer» : Coup de tonnerre au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il est l'un des enjeux majeurs au PSG ces dernières semaines. Alors qu'il semblait proche de prolonger à Paris, Nuno Mendes aurait tout remis en question face à l'intérêt de Manchester United. Cependant, il semblerait qu'il s'agissait simplement d'une manœuvre de son entourage afin de faire monter les enchères. Le latéral portugais serait désormais proche de prolonger avec le PSG.

C'est l'un des dossiers chauds du côté du PSG. Annoncé proche d'une prolongation, Nuno Mendes aurait finalement tout mis en stand-by face à l'intérêt de Manchester United où Ruben Amorim, son ancien entraîneur au Sporting CP, est récemment arrivé. La perspective d'évoluer sous les ordres du coach qui l'a lancé en professionnel, ainsi que de toucher un gros salaire chez les Red Devils, ferait hésiter l'international portugais.

Le PSG pourrait enfin tourner la page ! 💰 Découvrez comment le mercato pourrait leur rapporter bien plus que prévu.

➡️ https://t.co/0lAo0fb6cj pic.twitter.com/eIMP5qoVj0 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 23, 2025

Finalement, Nuno Mendes veut rester !

Une situation inquiétante compte tenu du fait que le contrat de Nuno Mendes s'achève en 2026 au PSG. Mais finalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. « Nuno Mendes qui, après avoir vu son entourage lancer quelques rumeurs d'un intérêt de Manchester United pour faire monter les enchères, devrait rapidement prolonger », assure le journaliste du Parisien Laurent Perrin lors d'un Questions/réponses organisés sur le site du média. « Il veut rester et sa prolongation est en très bonne voie », ajoute-t-il.

«J'aime avoir ce type de joueur»

Un nouvelle qui devrait ravir Luis Enrique qui ne tarissait pas 'éloges au sujet de Nuno Mendes samedi soir après la victoire à Lens (2-1) : « Pour la même raison que celle que j'ai mentionnée précédemment : la polyvalence. Avec le ballon, Nuno Mendes est l'un de nos joueurs qui apporte le plus de déséquilibre. Avec et sans le ballon aussi. De la même manière, que je peux le positionner en phase de relance dans un triangle créatif, il peut jouer dans la largeur, il peut jouer entre les lignes, il peut même jouer en tant que 9… Il peut jouer où vous voulez et j'aime disposer de cette option. Les difficultés du match permettaient différentes réactions possibles et je trouve qu'il a été très bon. J'aime avoir ce type de joueur ».