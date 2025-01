PSG : Luis Enrique envoie un gros message sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, la situation de Nuno Mendes ne cesse de faire parler. Et pour cause, alors que sa prolongation de contrat semblait actée, l’international portugais aurait fait volte-face. Son avenir au PSG reste donc incertain alors que son contrat court jusqu’en 2026, mais Luis Enrique lui envoie un message très clair.

Titulaire indiscutable au PSG, Nuno Mendes devait faire partie de la vague de prolongations lancée par le club parisien et qui concernait notamment Vitinha et Achraf Hakimi. L’international portugais susciterait la convoitise de Manchester United, et aurait mis son avenir au PSG en suspens alors que son contrat court jusqu’en 2026. Mais en conférence de presse, après la victoire contre Lens, Luis Enrique a envoyé un message clair à son joueur.

«J'aime avoir ce type de joueur»

« Pour la même raison que celle que j'ai mentionnée précédemment : la polyvalence. Avec le ballon, Nuno Mendes est l'un de nos joueurs qui apporte le plus de déséquilibre. Avec et sans le ballon aussi », confie-t-il devant les médias, avant de continuer à encenser son joueur.

Un message pour son avenir ?

« De la même manière, que je peux le positionner en phase de relance dans un triangle créatif, il peut jouer dans la largeur, il peut jouer entre les lignes, il peut même jouer en tant que 9… Il peut jouer où vous voulez et j'aime disposer de cette option. Les difficultés du match permettaient différentes réactions possibles et je trouve qu'il a été très bon. J'aime avoir ce type de joueur », ajoute Luis Enrique.