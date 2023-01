Il est proposé au PSG, son transfert prend forme

Poussé vers la sortie cet hiver, Nicolo Zaniolo aurait vu l'AS Roma proposer ses services au PSG. Mais le club de la capitale ne serait pas la seule destination possible pour le joueur de 23 ans. L'Italien pourrait décider de rester en Serie A , alors que la Juventus pointerait le bout de son nez dans ce dossier.

À la recherche d’un nouveau joueur pour remplacer numériquement Pablo Sarabia, le PSG explore quelques pistes sur le mercato. Mais le club de la capitale verrait également des équipes leur proposer certains joueurs. Dans cette optique, Foot Mercato a révélé que l’AS Roma aurait offert les services de Nicolo Zaniolo au PSG. Néanmoins, l’Italien pourrait finalement rester en Serie A cet hiver.

🚨👀 #Zaniolo, with #ACMilan out of the race and #Bournemouth a not so welcome destination, keep an eye on #Juventus.🔥 Talks with his entourage are constant and have been going on for over a year: #McKennie's farewall (💰 €30/35m) could finance the operation with #ASRoma.🐓⚽ pic.twitter.com/lIXqlyPDOB