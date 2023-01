Mercato - PSG : Un joueur emblématique poussé vers la sortie ?

Axel Cornic

La situation de Presnel Kimpembe s’est fragilisée ces derniers mois. Aux prises avec plusieurs pépins physiques, le défenseur central a peu joué et les évènements récents autour du rôle de vice-capitaine n’est pas vraiment ce qui peut le relancer. Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait venir encore plus compliquer les choses, puisque Milan Skriniar pourrait le pousser un peu plus vers la sortie.

La défense du PSG devrait bouger dans les prochains mois. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Milan Skriniar est redevenue un objectif important, puisqu’il ne prolongera pas son contrat avec l’Inter. Il pourrait devenir un renfort de taille pour le PSG, où Christophe Galtier a rencontré quelques problèmes depuis le début de la saison.

«C'est difficile», le PSG panique pour son mercato https://t.co/467a2mLcTC pic.twitter.com/Po4995lmQW — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

Skriniar in, Kimpembe out ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , une arrivée de Skriniar au PSG pourrait faire des victimes et c’est notamment le cas avec Presnel Kimpembe. Son contrat se termine en juin 2024 et déjà l’été dernier, des envies de départ ont été évoquées. Elles devraient revenir sur la table dans un avenir proche, même si selon nos informations une prolongation est en discussion.

Galtier et Mbappé pourraient accélérer son départ

Le départ de Kimpembe pourrait se confirme surtout après les récents incidents internes. Christophe Galtier a en effet annoncé publiquement vouloir installer Kylian Mbappé au poste de vice-capitaine du PSG, jusque-là tenu par le défenseur central. Or, ce dernier a déclaré sur les réseaux sociaux avoir été surpris par une telle décision...