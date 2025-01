«Il est indispensable» : Le transfert qui fait trembler l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif en coulisses, l’OM pourrait bien voir plusieurs joueurs partir après avoir enregistré l’arrivée de Luiz Felipe. Une rumeur évoque même un possible transfert de Valentin Rongier vers le Stade Rennais. Et pour Christophe Dugarry, ce serait une énorme perte compte tenu de l’importance du milieu de terrain nantais dans le projet de jeu de Roberto De Zerbi.

Alors que l'OM a déjà enregistré l'arrivée de Luiz Felipe, c'est un autre joueur dont le nom fait parler sur le mercato. En effet, Jorge Sampaoli souhaiterait retrouver Valentin Rongier au Stade Rennais. Un transfert auquel Roberto De Zerbi s'est déjà fermement opposé. Et Christophe Dugarry comprend pourquoi.

Rongier, le départ qui fait trembler l'OM ?

« Rongier est assez révélateur du niveau de l'OM. Il fait partie des meilleurs joueurs de l'OM parce que c'est une équipe qui est pour moi en création et qui doit progresser. Il a sa place parce qu'il sait tout bien faire et ne fait rien de véritablement mal. Donc ça reste un joueur moyen bon », confie le champion du monde 1998 au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Sur cet OM là, il est indispensable»

« Rennes est intéressé par Rongier, oui car c'est un joueur qui t'amène un équilibre. Mais à l'arrivée, Rongier, il ne jouera pas plus haut. Sur cet OM là, il est indispensable. Sur un OM que je souhaite plus offensif et meilleur, je pense qu'il le sera beaucoup moins. Pourquoi le Stade Rennais veut un joueur comme Rongier ? Parce que le Stade Rennais a besoin d'équilibre », ajoute Christophe Dugarry.