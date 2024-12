Il annonce un transfert «hallucinant» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré son transfert à 90M€, Randal Kolo Muani n’entre clairement plus dans les plans de Luis Enrique. Un transfert cet hiver est donc plus que jamais dans les tuyaux, et plusieurs clubs seraient dans le coup, y compris de grandes formations européennes. Ce qui étonne particulièrement Grégory Paisley.

Durant la première partie de saison, Luis Enrique a fait des choix très forts et envoyé des messages clairs à ses joueurs. Ainsi, plusieurs d'entre eux n'entrent plus du tout dans ses plans, c'est notamment le cas de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Pour l'attaquant français, son rendement a clairement été insuffisant, et pourtant, il continue à être très sollicité sur le mercato puisque certains grands clubs européens sont intéressés, à l'image d'Arsenal, de Leipzig, de la Juventus ou encore de Manchester United. Les Red Devils ont fait fait une demande de prêt pour Randal Kolo Muani auprès du PSG, comme révélé par le10sport.com. Une situation assez hallucinant pour Grégory Paisley.

Kolo Muani, départ inévitable

« Ce sont des top clubs, c'est hallucinant ! Si tu fies aux dernières performances de Kolo Muani, aucun de ces clubs ne doit se pencher sur son cas. Maintenant, tu te dis que c'est un garçon qui a un potentiel pour pouvoir s'exprimer. Je pense qu'il n'est pas Luis Enrique-compatible, on ne va pas en faire une thèse, ça devient une évidence. Mais je pense qu'il peut rendre service à d'autres équipe, notamment celles qui jouent en transition rapide. C'est un joueur qui a besoin d'espace pour s'exprimer. Il va très vite, il a cette capacité à percuter et il ne rechigne pas à l'effort », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

« Pour moi, c'est un coach qui fait ta carrière. Et si un coach n'aime pas ton profil, tu ne joueras jamais. Donc pour lui, il est temps de quitter le PSG. Financièrement, c'est dur pour tout le monde. Donc la qualité que tu recherches, c'est l'état d'esprit, que le joueur puisse se fondre dans un collectif, et après... », ajoute Grégory Paisley.