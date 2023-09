Il a échappé au PSG et explique pourquoi

Axel Cornic

En fin de contrat à Manchester City, où il a remporté une Ligue des Champions en tant que capitaine, Ilkay Gündogan était l’une des pistes étudiées par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato. Il a finalement fait le choix de rejoindre le FC Barcelone et dans un entretien publié ce mercredi, il donne les raisons de ce choix.

Cet été, le PSG a largement modifié son effectif, avec notamment un trio d’attaque qui a totalement changé de visage. Mais les Parisiens auraient bien aimé faire beaucoup plus, puisque certains dossiers semblent leur avoir échappé.

Transfert à 25M€, le PSG a tenté le coup pour Griezmann https://t.co/eNix7HyLAD pic.twitter.com/PAyYcLxJqx — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« C’était le meilleur moment pour mettre un terme à mon étape en Angleterre »

Ilkay Gündogan a été l’un de ces dossiers ratés par le PSG et lors d’un entretien accordé à Bild , il est revenu sur son mercato estival. « City a attendu beaucoup de temps avant d’intensifier les discours pour ma prolongation » a déclaré le milieu de terrain allemand, qui a décidé de rejoindre le FC Barcelone. « Finalement, j’ai pensé que c’était le meilleur moment pour mettre un terme à mon étape en Angleterre. Je pense que je n’aurais pas pu trouver de meilleur moment pour faire ça ».

« C’est peut-être pour ça qu’il me voulait »