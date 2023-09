Transfert à 25M€, le PSG a tenté le coup pour Griezmann

Thibault Morlain

En conférence de presse ce mercredi, Antoine Griezmann l’a annoncé : il n’était pas question pour lui de quitter l’Atlético de Madrid lors de ce mercato estival. L’international français était pourtant courtisé, mais le voilà aujourd’hui encore chez les Colchoneros. Différentes options se sont pourtant offertes à lui, à l’instar notamment du PSG, qui aurait pensé à recruter Griezmann cet été.

Pas de transfert cet été pour Antoine Griezmann. Il faut dire que le Français ne voulait pas quitter l’Atlético de Madrid. A propos de son mercato, Griezmann a expliqué ce mercredi : « Il y a eu des appels et des touches, j'étais focalisé avec mon club, je suis à 15 buts du record du meilleur buteur de l'histoire du club. J'ai dit à ma soeur 'je bouge pas, je reste ici'. Je vais essayer de casser le record. Je suis bien à l'Atlético de Madrid ».

Le salaire de Griezmann bloque le PSG

L’Equipe apporte d’ailleurs des précisions concernant le mercato estival d’Antoine Griezmann. Et le quotidien sportif l’annonce, le PSG aurait pensé à recruter le champion du monde. En effet, ayant pris connaissance de la clause libératoire de 25M€ du joueur de l’Atlético de Madrid, le club de la capitale aurait alors décrocher son téléphone pour se renseigner sur un possible transfert. Si les 25M€ ne posaient visiblement pas de problème pour le PSG, ça aurait été différent avec le salaire de Griezmann. En effet, alors que le natif de Mâcon émargerait à 8M€ par an chez les Colchoneros, c’est ce point qui aurait empêché la réalisation du transfert.

L’Arabie Saoudite déroule le tapis rouge à Griezmann

Outre le PSG, Antoine Griezmann aurait eu d’autres prétendants cet été. L’Arabie Saoudite aurait notamment tenté sa chance pour recruter le champion du monde 2018, allant jusqu’à lui proposer un salaire annuel net supérieur à 50M€. Pas de quoi convaincre Griezmann de quitter l’Atlético de Madrid, bien décidé à continuer d’évoluer sous les ordres de Diego Simeone.