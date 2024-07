Guardiola valide une signature de l’OM, c’est terminé pour le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est officiel depuis quelques jours, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l’OM. Un très gros coup pour les Marseillais puisque Pep Guardiola a notamment encensé l’Italien. Par conséquent, Joël Cantona se prend à rêver et assure que l’OM joue le titre face à un PSG qui entame un cycle risqué après le départ de Kylian Mbappé.

Depuis quelques jours, Roberto De Zerbi est officiellement le nouvel entraîneur de l'OM. Et c'est un très gros coup. En effet, Pep Guardiola, qui a affronté à plusieurs reprises les équipes de l'Italien, ne tarissait pas d'éloges il y a quelques mois assurant que « Roberto De Zerbi est l'un des managers les plus influents de ces 20 dernières années. Il est unique ». Une sortie très importante aux yeux de Joël Cantona qui imagine même l'OM venir concurrencer le PSG.

Mercato - OM : Déjà une galère pour De Zerbi ! https://t.co/vATiov4EYs pic.twitter.com/7unvQVMZon — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

«Quand vous avez un Guardiola qui dit que c’est l’entraîneur le plus influent des 20 dernières années...»

« Quand vous avez un Guardiola qui dit que c’est l’entraîneur le plus influent des 20 dernières années, quand même Pep Guardiola. Donc ça c’est extraordinaire, ça peut être le titre de champion de France. Le Paris Saint-Germain, je pense qu’ils sont arrivés eux aussi à un cycle incertain. Je ne vais pas dire une fin de cycle, ce n’est pas possible parce qu’ils ont le Qatar derrière. Mais à un cycle incertain, c’est-à-dire, est-ce que des ambassadeurs exceptionnels comme un Neymar comme un Messi voire le français Mbappé aujourd’hui n’est plus là », confie-t-il auprès de Football Club de Marseille , avant d’en rajouter une couche.

«Le PSG, je pense qu’ils sont arrivés à un cycle incertain»