Griezmann : Un transfert tenté par l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans sa dernière année de contrat à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann s’est retrouvé au coeur de certaines rumeurs lors du mercato estival. Il était alors question d’un possible départ, mais le Français est finalement resté chez les Colchoneros. Snobant à cette occasion un transfert du côté de l’OM ?

Cet été, l’OM a réalisé un mercato XXL. Si Pablo Longoria a pris du retrait, le club phocéen a pu compter sur un grand Mehdi Benatia, à l’origine des plus grands coups sur le marché des transferts. Il n’y a toutefois pas eu que des réussites pour l’OM, qui aurait notamment pensé à Antoine Griezmann, finalement resté à l’Atlético de Madrid.

Mercato - OM : Son père a failli faire capoter son transfert ! https://t.co/eMVMiutZKZ pic.twitter.com/Bl92qHIBre — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

« Griezmann aurait très bien pu partir cet été de l’Atlético de Madrid »

« Griezmann aurait très bien pu, s’il avait eu les offres adéquates, partir cet été de l’Atlético de Madrid. Antoine Griezmann est, cette année, dans une réflexion d’avenir, de carrière. MLS, Arabie saoudite, Marseille… Des grands joueurs et des grandes équipes qui auraient pu lui faire changer d’avis que de rester à l’Atlético, où il a été roi toute sa carrière », a révélé Thibaud Vézirian sur Twitch.

Un coup XXL tenté par l’OM ?

Cet été, l’OM aurait d’ailleurs bel et bien tenté un énorme coup sur le marché des transferts. C’est Grégoire Akcelrod, agent FIFA, qui l’a révélé sans pour autant citer de nom : « Je me suis occupé d’un joueur de très haut niveau qui est encore plus connu que Rabiot et Marseille était très intéressé par lui. Mon joueur aurait été 3 fois plus star que Rabiot ».