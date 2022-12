Gerson, Mbappé, Giroud… Toutes les infos mercato du 5 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Sampaoli relance le feuilleton Gerson

Après son transfert avorté de l'OM vers Flamengo, Gerson n'est pas pour autant assuré de rester en Ligue 1 cet hiver. En effet, La Provence annonce dans ses colonnes du jour que Jorge Sampaoli, ancien mentor du milieu de terrain brésilien à l'OM la saison passée, veut retenter sa chance pour l'attirer au FC Séville. Et Gerson dispose donc d'un autre point de chute potentiel pour le mercato de janvier.



PSG : Hakimi rassure sur l'avenir de Mbappé

Malgré les nombreuses spéculations au sujet de l'avenir incertain de Kylian Mbappé au PSG, son compère du vestiaire Achraf Hakimi affiche un discours plutôt rassurant à ce sujet dans un entretien accordé à MARCA : « Si Mbappé se sent mal à l'aise ? Non. Je pense qu'il est à l'aise. Les gens parlent un peu trop. Ils ne le connaissent pas, c'est un bon gars et il est à l'aise. Mbappé veut aussi faire de grandes choses avec son équipe nationale et il est très heureux », indique le latéral droit du Maroc et du PSG.



Giroud bientôt prolongé par le Milan AC ?

Auteur jusqu'ici d'un très bon parcours avec l'équipe de France dans cette Coupe du Monde au Qatar avec déjà 3 buts au compteur, Olivier Giroud devrait bientôt fixer son avenir au Milan AC. La Gazzetta dello Sport annonce que le rendez-vous initialement prévu pour sa prolongation de contrat, en février-mars, devrait finalement être avancé. Et Giroud devrait au passage rafler une belle revalorisation salariale de part du club milanais.



PSG : Pioli annonce la couleur pour l'avenir de Rafael Leão

Interrogé au micro de SkySports , l'entraîneur du Milan AC, Stefano Pioli, a confirmé son envie de prolonger au plus vite Rafael Leão, courtisé par le PSG : « Il est vraiment heureux avec nous, c'est clair. (Paolo) Maldini et le camp de Rafa (ndlr Leao) sont en négociations. Nous attendons de bonnes nouvelles. Il est heureux avec Milan, je veux qu'il reste », indique Pioli.



PSG : Le clan Skriniar sur le point de trancher