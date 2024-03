Gasset prêt à dire stop, il prévient l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Choisi pour succéder à Gennaro Gattuso sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset a signé jusqu’à la fin de la saison, mais les bons résultats obtenus par l’équipe depuis son arrivée ouvrent le débat sur sa continuité sur le banc. Aux yeux d’Alain Roche, la position de l’entraîneur est elle aussi à surveiller.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Jean-Louis Gasset a accepté de prendre les rênes de l’OM pour tenter de redresser la situation, après une série de sept matches sans victoire sous Gennaro Gattuso. Une pige de quelques mois qui a débuté de la meilleure des façons, avec cinq succès consécutifs, avant les deux revers contre Villarreal (3-1) et Rennes (2-0). De quoi amener certains observateurs à s’interroger sur l’avenir de Jean-Louis Gasset, qui pourrait apparaître comme une option sur la durée si les résultats se maintenaient. Alain Roche y croit, tout en estimant que l’entraîneur de 70 ans ne sera pas désireux de rester coûte que coûte.



« Rester ? Est-ce qu’il en aura envie… »

« Je l’ai vu pendant un an à Bordeaux, et il est capable de faire une saison complète. Ce n’est peut-être pas la pression marseillaise, mais on y a vécu des moments extrêmement difficiles, entre les soucis sportifs et financiers. En plus il n’est pas avare de tout ce qui est data. Il est très à cheval là-dessus, malgré tout ce que tout le monde dit. Il est à la page . Après est-ce qu’il en aura envie… Et puis, est-ce que le club voudra le conserver, ce qui est la première condition. Je pense que la fin de saison va déterminer la proposition », confie le consultant de Canal +, interrogé par La Provence . Des prochaines semaines décisives d’un point de vue des dirigeants, mais également de Jean-Louis Gasset.

« S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas »