Galtier - PSG : L'annonce qui relance tout

Pour sa première saison à la tête du PSG, Christophe Galtier est loin d'avoir convaincu, au point que son avenir semble déjà scellé. L'ancien coach de l'ASSE devrait être démis de ses fonctions à l'issue de la saison, et le nom de Thiago Motta revenait notamment ces derniers jours. Mais son agent jette un froid dans ce dossier.

L'avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG semble de plus en plus menacé. En effet, alors que le club de la capitale traverse une saison plus que poussive, l'ancien coach de l'OGC Nice et du LOSC a de grandes chances d'être démis de ses fonctions à une fois que le championnat sera terminé. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent, à l'image de celui de Thiago Motta dont le travail en Serie A avec Bologne impressionne.

Motta prêt à rester à Bologne ?

Néanmoins, l'ancien milieu de terrain du PSG se sent bien à Bologne comme le souligne son agent Alessandro Canovi. « Pour l'instant, il n'y a que Bologne. Et pourquoi ne pas continuer là-bas ? Nous verrons bien... il lui reste encore un an de contrat », assure le représentant historique de Thiago Motta dans une interview accordée à TMW avant de se prononcer sur l'évolution de la carrière d'entraîneur de l'Italo-brésilien.

«C'est déjà un très bon entraîneur mais surtout un grand professionnel»