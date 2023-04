C’est annoncé, le PSG tape dans le mille pour son prochain entraîneur

Thomas Bourseau

Christophe Galtier voit l’étau se resserrer autour de lui et la victoire du PSG à Nice pourrait ne pas être suffisante. Pour le remplacer, le Paris Saint-Germain pense notamment à Thiago Motta à qui on promet un avenir radieux.

Certes, Christophe Galtier a remporté avec ses hommes trois points cruciaux pour la fin de la saison samedi soir à Nice (2-0) et ainsi, conservé un écart de six points sur son premier poursuivant qu’est Lens au classement de la Ligue 1. Ce sera notamment le prochain challenge du PSG samedi prochain. Néanmoins, la position de l’entraîneur du Paris Saint-Germain semble toujours aussi fragilisée et la direction scruterait toujours le marché des entraîneurs.

Thiago Motta courtisé par le PSG pour remplacer Christophe Galtier

D’après Calciomercato.com , Thiago Motta serait bel et bien surveillé, lui qui a connu les débuts de l’ère QSI en occupant le milieu de terrain du PSG de 2012 à 2018. Néanmoins, Motta pourrait prendre tout le monde de court en prolongeant son contrat à Bologne, tout en y incluant une clause à l’intérieur lui permettant de rejoindre un top club plus facilement.

Thiago Motta a tout pour aller plus haut selon Gasperini