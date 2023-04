Neymar - PSG : La malédiction n'est pas terminée

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le PSG souffre d'une malédiction. En effet, Christophe Galtier voit son effectif être décimé chaque semaine à cause de blessures à répétition, n'ayant presque jamais eu son groupe au complet. Et alors que Neymar et Presnel Kimpembe sont forfaits pour la fin de saison, Renato Sanches et Nuno Mendes viennent de rejoindre l'infirmerie.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a fait un grand ménage dans son effectif avec l'aide de Luis Campos. Désirant avoir un groupe plus compact, le technicien parisien a mandaté le conseiller football du club pour qu'il se débarrasse d'un grand nombre de joueurs superflus. Toutefois, ce choix lui a été fatal, puisqu'il peine à avoir un groupe au complet depuis le début de saison.

Fin de saison pour Neymar et Kimpembe

Depuis le début de la saison, Christophe Galtier voit ses soldats tomber un à un ; la faute à des blessures récurrentes. Et depuis la reprise post-Coupe du Monde, la situation s'est empirée, puisque deux joueurs ont dû mettre un terme à leur saison : Neymar et Presnel Kimpembe. Gravement blessés, les deux hommes forts du PSG se sont fait opérer et ont été contraint de renoncer à la fin de cet exercice 2022-2023 pour prendre le temps de se remettre, et espérer retrouver leur meilleur niveau à la reprise. Et malheureusement pour Christophe Galtier, ses joueurs continuent de s'agglutiner à l'infirmerie du club.

Renato Sanches et Nuno Mendes rejoignent l'infirmerie