Gallardo, Galtier, Bernardo Silva… Toutes les infos mercato du 12 juin

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

OM : Marcelo Gallardo est tout proche

Annoncé depuis plusieurs jours comme étant l'une des options les plus chaudes pour venir succéder à Igor Tudor sur le banc de l'OM, Marcelo Gallardo se rapproche plus que jamais du club phocéen ! Selon le quotidien espagnol AS , les négociations seraient à un stade avancées entre l'OM et le technicien argentin, qui semble donc bien parti pour être le prochain entraîneur.



L’OM a finalement recalé Fabio Grosso

Autre nom qui est revenu avec insistance ces derniers jours pour le piste d'entraîneur de l'OM : Fabio Grosso, qui dirige actuellement Frosinone en Serie B. Mais selon les révélations de La Minute OM , Pablo Longoria aurait finalement décidé de couper court aux négociations avec l'Italien.



PSG : Naples ne lâche pas Christophe Galtier

Alors qu'il s'apprête à être officiellement limogé par le PSG, Christophe Galtier pourrait très rapidement retrouver un club ! Selon les révélations dévoilées par Il Mattino et la Gazzetta dello Sport ce lundi matin, l'entraîneur français serait l'une des pistes chaudes du Napoli, au même titre que Rudi Garcia et Paulo Sousa, afin de venir succéder à Luciano Spaletti cet été.



Le PSG va devoir miser gros pour Bernardo Silva

Annoncé comme l'une des priorités absolues du PSG pour le mercato estival, Bernardo Silva semble se rapproche d'un transfert au Parc des Princes après avoir remporté samedi la finale de la Ligue des Champions. Mais Fabrizio Romano annonce tout de même ce lundi que Manchester City devrait se montrer relativement gourmand pour accepter de céder son milieu offensif portugais, sous contrat jusqu'en 2025.



Rabiot a deux offres de contrat en main