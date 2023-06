Séisme au PSG, le transfert de Mbappé se prépare

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une bombe qui pourrait déjà relancer le mercato du PSG. Alors qu’il dispose d’une option pour renouveler son bail d’une saison, Kylian Mbappé aurait fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas la lever, de quoi le remettre en position de force pour son avenir. Une décision qui ne passe pas au sein du club, prêt à se séparer de son numéro 7.

Avec sa sortie aux Trophées UNFP, on pensait le PSG à l’abri d’un nouveau feuilleton Mbappé, et ce malgré sa situation contractuelle particulière. « L'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain, j'ai encore un contrat, je vais honorer mon contrat », avait lâché l’international français, sans pour autant se prononcer sur la fameuse option dont il dispose pour prolonger. En effet, malgré l’annonce faite par le PSG l’année dernière, Kylian Mbappé est en réalité engagé avec son club jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire optionnelle dont il est le seul à avoir la main. Et à en croire L’Equipe , le numéro 7 ne compte pas rassurer le PSG.



Coup de tonnerre, Mbappé lâche une bombe au PSG https://t.co/jFK4PGChfQ pic.twitter.com/M2Ev1AVikj — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Mbappé ne veut pas prolonger

Dans une lettre reçue ce lundi après-midi par le PSG, Kylian Mbappé aurait en effet officiellement informé ses dirigeants qu’il ne comptait pas lever l’option d’une saison supplémentaire figurant dans son bail d’après le quotidien sportif. Ainsi, si la situation n’évolue pas, l’international français sera de nouveau maître de son destin dans les prochains mois, pouvant s’engager avec le club de son choix à partir de janvier prochain en vue de la saison 2024/25. De quoi faire l’effet d’une bombe en interne, où l’on envisage désormais de se séparer du joyau tricolore.

Le PSG prêt à le vendre