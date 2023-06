PSG : Incroyable, le Real Madrid interpelle Mbappé en direct pour son transfert

Baptiste Berkowicz

Alors qu'il est considéré comme intransférable par le PSG, Kylian Mbappé ne laisse pas insensible les plus grosses écuries européennes. Le Real Madrid, qui n'est pas parvenu à le faire signer l'été dernier, n'a pas hésité à lancer un nouvel appel du pied à l'international français par l'intermédiaire de Nacho, le nouveau capitaine.

L'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG ne devrait pas s'achever cet été. Son contrat courant jusqu'à l'été 2024 avec le club de la capitale, l'international français compte bien honorer sa dernière année avant de se pencher sur son avenir, le PSG souhaitant évidemment conserver son crack. Mais le Real Madrid garde toujours à l'œil sa grande priorité.

Nacho l'interpelle

Dans un entretien à El Chiringuito , l'international espagnol Nacho n'a pas esquivé la question sur Kylian Mbappé : « Mbappé ? Si ça ne tenait qu'à moi, je le ramènerais cet été ». Une phrase qui fait écho à la déclaration du président du Real Madrid il y a quelques jours où Florentino Pérez estimait qu'une arrivée de l'international français cet été n'était pas faisable. « Nous avons perdu des joueurs importants comme Karim et nous avons besoin de buts. Harry Kane s'intégrerait parfaitement cet été et Mbappé viendrait l'été suivant », a ajouté le nouveau capitaine du Real Madrid.

