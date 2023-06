Le PSG en pole position pour cette énorme recrue

Jean de Teyssière

L'été va être chaud du côté du PSG. Alors que trois recrues seraient déjà bouclées par le Paris Saint-Germain (Asensio, Ugarte et Skriniar), le club parisien ne s'arrête pas là et pourrait viser encore plus fort en recrutant Bernardo Silva. Le champion d'Europe 2023 avec Manchester City voudrait quitter le club anglais cet été, estimant qu'il y a fait son temps. Et le PSG serait très bien placé puisqu'il aurait les faveurs du milieu de terrain portugais.

A 28 ans, Bernardo Silva aimerait changer d'air. Ayant tout vécu et tout gagné avec Manchester City depuis son arrivée en 2017, le Portugais souhaiterait quitter le club des Skyblues cet été. Et il pourrait rebondir au Paris Saint-Germain et rejoindre deux hommes qu'il connaît bien et respecte : Luis Campos et Kylian Mbappé.

Bernardo Silva veut quitter City

Selon le média espagnol AS , Bernardo Silva veut quitter Manchester City. Ajoutant que cette volonté est un secret de polichinelle, AS affirme que Bernardo Silva estime que son cycle à Manchester City est terminé et qu'il est envisageable pour lui de signer au PSG.

Mercato : Le PSG prépare une folie, Mbappé va jubiler https://t.co/vjdofxzMs2 pic.twitter.com/wRd1ICD2lr — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Le PSG en contact permanent avec Bernardo Silva