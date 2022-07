Foot - Mercato

Fofana, Gerson, Messi… Toutes les infos mercato du 31 juillet

Publié le 31 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Ça bloque pour Skriniar, Campos se tourne vers un ancien de l’ASSE

Face aux complications rencontrées pour Milan Skriniar, le PSG pourrait se tourner vers un autre défenseur central. Et ce dimanche, L'Equipe révèle un intérêt du club de la capitale pour Wesley Fofana. Ancien de l'ASSE, il évolue aujourd'hui à Leicester. Et afin de disputer la Coupe du Monde avec la France, il chercherait à s'en aller. Les Foxes ne devraient d'ailleurs pas s'opposer au départ de Fofana, réclamant tout de même au moins 60M€.



Plus d'informations ici.

PSG : Le Barça est passé à l’action pour le retour de Lionel Messi

Aujourd'hui, Lionel Messi est un joueur du PSG, mais son avenir fait énormément parler. Et du côté du FC Barcelone, on rêve d'un retour du septuple Ballon d'Or. D'ailleurs, au sein du club blaugrana, Joan Laporta et ses collaborateurs travailleraient sur ce dossier. Selon les informations de Gerard Romero, le Barça aurait réclamé une étude concernant les répercussions d'une arrivée de Messi sur la marque Barça.



Plus d'informations ici.

PSG : Départ acté pour Wijnaldum, un gros détail est révélé

Arrivé libre au PSG l'été dernier, Wijnaldum a déçu et va déjà faire ses valises. En effet, le Néerlandais s'apprête à rejoindre l'AS Rome de José Mourinho. Un prêt qui pourrait bien se transformer en transfert définitif. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, le prêt contiendrait une option qui deviendrait obligatoire en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.



Plus d'informations ici.

OM : L’OM veut le vendre, le mercato de Gerson s’emballe