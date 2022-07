Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Barça est passé à l’action pour le retour de Lionel Messi

Publié le 31 juillet 2022 à 10h30 par Pierrick Levallet

N’ayant pas réussi à prolonger avec le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi a rejoint le PSG. Pour sa première saison en France et hors du Barça, l’Argentin n’a pas vraiment convaincu. Mais alors qu’il semble déterminé à montrer de quoi il est réellement capable dans la capitale, le FC Barcelone songerait à le rapatrier. D’ailleurs, le club de Joan Laporta serait en train de se préparer pour cette opération.

L’été dernier, Lionel Messi avait choqué le monde entier. En fin de contrat, l’Argentin n’a pas réussi à prolonger avec le FC Barcelone et a donc été contraint de faire ses valises. Alors qu’on ne l’imaginait pas évoluer sous d’autres couleurs que celles du Barça , le septuple Ballon d’Or s’est envolé du côté du PSG. Pour sa première saison en France, Lionel Messi n’a pas vraiment convaincu. Le joueur de 35 ans a connu une adaptation longue et difficile. Mais cette saison, le joueur de 35 ans semble déterminé à montrer de quoi il est réellement capable dans la capitale. Toutefois, il a récemment été question d’un potentiel retour au FC Barcelone pour l'Argentin. D’ailleurs, les Blaugrana seraient en train de se préparer à rapatrier Lionel Messi.

Mercato - PSG : Le FC Barcelone se mobilise pour le retour de Messi https://t.co/mGe9C4LZOi pic.twitter.com/Jz0jKOMUpz — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Le Barça place ses pions pour le retour de Messi...

À en croire les informations du journaliste Gerard Romero, le FC Barcelone aurait demandé une étude au sein de l’un de ses départements. Le club catalan voudrait savoir ce qu’un retour de Lionel Messi pourrait impliquer au niveau de la marque « Barça ». Compte tenu de l’énorme cote de popularité de la Pulga en Catalogne après y avoir passé la plus grande partie de sa carrière, on imagine que l’impact de l’Argentin pourrait être très largement favorable. D’ailleurs, le FC Barcelone serait en train de gagner du terrain.

... et gagne du terrain

D’après les informations de Radio Catalunya , le retour de Lionel Messi gagnerait de plus en plus de force. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, le septuple Ballon d’Or reçoit un grand nombre d’appels du pied ces derniers jours. Et cela pourrait bien finir par le faire flancher. D’ailleurs, Joan Laporta ne semble pas prêt de lâcher le morceau.

Laporta ne lâche rien