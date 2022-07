Foot - Mercato - OM

OM : L’OM veut le vendre, le mercato de Gerson s’emballe

Publié le 31 juillet 2022 à 11h30 par Thibault Morlain

Ces derniers jours, Gerson a fait énormément parler de lui du côté de l’OM. En effet, le Brésilien aurait eu une vice altercation avec Igor Tudor, le nouvel entraîneur du club phocéen. Et voilà que son avenir se retrouve au coeur des rumeurs. Bien que le clan Gerson ferait savoir sa volonté de rester à l’OM, celle de la direction phocéenne ne serait pas vraiment la même.

L’été dernier, Jorge Sampaoli avait fait de Gerson sa priorité pour le mercato de l’OM. Pablo Longoria s’était alors activé pour répondre aux besoins de l’Argentin et un transfert avait fini par être bouclé pour l’ex-joueur de Flamengo. Le Brésilien est donc aujourd’hui à l’OM, mais les choses ont bien changé sur la Canebière. En effet, Sampaoli a claqué la porte et c’est Igor Tudor qui a été nommé entraîneur du club phocéen. Et à peine arrivé, le Croate serait déjà au coeur de plusieurs tensions avec ses joueurs. Les clashs se seraient enchainés et le ton serait notamment monté entre l’entraîneur de l’OM et Gerson, au point que le joueur phocéen aurait souhaité quitter le rassemblement des Marseillais en Angleterre. Finalement, le Brésilien est resté, mais son cas ne manque pas d’interpeller.

Réunion au sommet à Marseille

Suite à cette altercation avec Igor Tudor, Gerson avait tenu à calmer les choses sur les réseaux sociaux, clament l’unité au sein du club phocéen. Cela n’empêche toutefois pas les rumeurs d’arriver en ce qui concerne son avenir et un possible départ. D’ailleurs, aux dernière nouvelles, Marcao, père et agent de Gerson, était à Marseille pour discuter avec la direction de l’OM. Un départ était-il alors évoqué entre les deux parties ? Cela n’aurait pas été le cas. Selon les informations de SportMed , c’est une augmentation de salaire qui aurait été réclamée par le clan Gerson.

Gerson veut rester à l’OM

D’ailleurs, en réponse aux rumeurs d’un possible départ de Gerson, le clan du Brésilien a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de s’en aller. Bien que le joueur de l’OM avait été touché par le départ de Jorge Sampaoli, ce n’est pas pour cela qu’il voudrait partir. « Il n’y a aucun projet de départ, tout se passe très bien avec Pablo Longoria et on a hâte de jouer la Ligue des Champions. Gerson sera là cette saison. L’OM, c’est notre 2ème maison », avait d’ailleurs lâché Marcao au sujet de Gerson il y a quelques semaines.

L’OM prêt à s’en séparer ?