Fiasco sur le mercato, c’est la panique à l’ASSE

L'ASSE se montre bien discrète lors de ce mercato estival. Depuis le lancement de cette session en juin dernier, seuls deux joueurs ont débarqué dans le Forez : Dylan Batubinsika et Ibrahim Sissoko. En coulisses, Laurent Batlles, l'entraîneur du club stéphanois, commencerait à s'inquiéter, alors que son club continue d'enchaîner les échecs.

L'ASSE a débuté de la saison de la pire des manières en s'inclinant sur sa pelouse face à Grenoble samedi dernier (0-1). Le club stéphanois a l'occasion de, très vite, oublier ce faux pas face à Rodez ce samedi. Mais présent en conférence de presse, Laurent Batlles est conscient que son groupe est limité sur plusieurs plans.

« Je fais avec l’effectif que j’ai »

« Il faut que je trouve un équilibre face à la réalité de l’effectif aujourd’hui. Vous connaissez l’effectif que l’on a. Il y a encore des chantiers qui sont en cours, notamment au niveau du recrutement. Aujourd’hui je fais avec l’effectif que j’ai. J’ai un équilibre à trouver avec cet effectif face à la réalité du moment » a confié l'entraîneur de l'ASSE.

Les échecs se succèdent sur le mercato