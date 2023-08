FC Nantes : Le verdict tombe pour ce transfert à l'OM

Baptiste Berkowicz

Le mercato de l'OM s'intensifie dans le sens des arrivées comme des départs. Prêté à Auxerre la saison dernière, Isaak Touré était évoqué comme potentielle cible du FC Nantes. Une piste qui ne devrait finalement pas aboutir pour le défenseur central de 20 ans. Son avenir semble se dessiner de plus en plus du côté du club phocéen.

Pablo Longoria s'active en interne. Dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs, l'OM agite le mercato estival. Auteur d'une saison prometteuse à Auxerre, Isaak Touré ne laissait pas insensible le FC Nantes qui cherche à se renforcer dans son secteur défensif.

Isaak Touré n'ira pas à Nantes

Un temps évoqué du côté du FC Nantes, Isaak Touré ne devrait pas poser ses valises dans le club de Waldemar Kita. En effet, d'après les informations du journaliste Simon Reunegoat, le défenseur appartenant à l'OM ne rejoindra pas les rangs du FC Nantes.

L'OM, destination probable pour Touré

À l'heure où la piste menant au FC Nantes n'est plus d'actualité, Isaak Touré pourrait donc continuer à l'OM cette saison. Le défenseur de 20 ans espère faire bonne impression auprès du nouvel entraineur marseillais Marcelino et gratter du temps de jeu au fur et à mesure.