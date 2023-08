Le PSG a relancé le feuilleton Mbappé, voilà pourquoi

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a une nouvelle fois été le centre d’attention du mercato du PSG. Et pour cause, le Français a été menacé par son club d’être vendu en cas de non prolongation de son contrat arrivant à expiration le 30 juin prochain. The Athletic a divulgué plusieurs raisons.

Comme à son habitude, Kylian Mbappé fait parler de lui en période de mercato. Refusant de prolonger son contrat dès le mois de juin, le Français s’est attiré les foudres du PSG qui n’a cessé de lui mettre la pression pour qu’il revienne sur sa position au risque d’être contraint de le vendre. Le feuilleton Mbappé a été relancé et The Athletic fait une nouvelle révélation à ce sujet.

Des objectifs financiers remplis par le PSG auprès de l’UEFA ?

D’après les informations du média britannique, en raison des ravages financiers du Covid-19 dans les caisses des clubs, le PSG a passé un accord avec l’UEFA concernant une autorisation de pertes de 60M€ entre le début de l’exercice 2022-2023 et la fin 2024-2025. L’organe de contrôle financier des clubs a déclaré que le PSG était parvenu à remplir d’ores et déjà ses objectifs. Ce qui aurait permis au club de se dire qu’il était possible de laisser partir libre Mbappé dans un an.

Mbappé a coûté 200M€ au PSG cette année