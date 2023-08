Mbappé : Le PSG doit une fière chandelle à Neymar

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui depuis le début du mercato et a été publiquement menacé par le PSG d’un transfert en cas de non prolongation de son contrat. Et pourtant, Mbappé a été réintégré au groupe parisien. Neymar ne serait d’ailleurs pas étranger à cela. Explications.

La semaine dernière, l’aventure parisienne de Neymar s’est terminée par un transfert à Al-Hilal qui, selon les médias, se situe entre 80 et 100M€. Le départ de la star brésilienne six années après son arrivée aurait joué un rôle primordial dans la réconciliation entre le PSG et Kylian Mbappé.

Le PSG a déclaré la guerre à Kylian Mbappé

Pour rappel, de fin juillet à la mi-août, soit trois semaines, Kylian Mbappé était écarté du groupe de Luis Enrique à cause de son refus de rallonger son contrat ne courant que jusqu’en juin prochain au PSG. Le club parisien l’a publiquement menacé de le vendre si sa position restée inchangée, pour des enjeux colossaux sur le plan économique. Et pourtant, Mbappé a été réintégré le 13 août dernier, soit 48 heures avant l’officialisation du transfert de Neymar pour Al-Hilal.

Mbappé réintégré grâce… à Neymar ?