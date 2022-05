Foot - Mercato

EXCLU : Un ancien entraîneur du PSG débarque à Montpellier

Publié le 26 mai 2022 à 11h31 par Alexis Bernard mis à jour le 26 mai 2022 à 11h32

Ancien patron de la formation du PSG, Bertrand Reuzeau va retourner aux sources puisqu’il devrait reprendre le poste de directeur du centre de formation de Montpellier. Il va remplacer Francis De Taddeo, attendu du côté du FC Metz pour la saison prochaine.

Le départ de Francis De Taddeo est dans les cartons depuis quelques temps du côté de Montpellier. Son nom circule au FC Metz pour le poste de directeur du centre de formation. Un retour aux sources pour De Taddeo puisqu’il a démarré sa carrière d’entraîneur au sein de l’écurie messine. Et pour lui succéder, le Montpellier Hérault Sport club va lui-aussi faire appel à un ancien de la maison ! Selon nos informations, c’est Bertrand Reuzeau qui va prendre les rênes de la formation héraultaise. Après un long passage au PSG comme directeur des académies du club qatari, Reuzeau avait pris des fonctions similaires au sein de l’AS Monaco (2016-2018 puis depuis 2019). Après avoir quitté le Rocher en février dernier, Bertrand Reuzeau est libre et devrait donc reprendre du service à Montpellier.