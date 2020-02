Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Un club de Ligue 2 bientôt racheté par un fond d’investissement ?

Publié le 14 février 2020 à 12h10 par Alexis Bernard

Selon nos informations, l’ESTAC est entré en négociation avec un fond d’investissement étranger pour la vente du club troyen.

Après avoir vendu ses parts de l’OGC Nice à Ineos et Jimm Ratcliff l’été dernier, l’homme d’affaire sino-américain Chien Lee est de nouveau en quête d’un projet en France. Selon nos sources, son fond d’investissement prospecte le marché français depuis plusieurs mois. Des contacts avec l’AJ Auxerre et le Toulouse Football Club auraient eu lieu. Mais c’est finalement vers Troyes que le projet pourrait aboutir. Selon nos informations, des négociations seraient en cours entre Chien Lee et Daniel Masoni, propriété de l’ESTAC. Le dossier avancerait pour le moment dans le bon sens, même si rien n'a encore été signé. La transaction pourrait se conclure entre 8 et 10 millions d’euros. Pour rappel, Troyes est actuellement cinquième de Ligue 2, encore en course pour la montée en Ligue 1.