EXCLU - Mercato : Rennes s’intéresse à Lamine Camara (FC Metz)

Selon nos informations, le Stade rennais a coché le nom de Lamine Camara, milieu de terrain très prometteur du FC Metz. A 20 ans, il fait partie des talents en devenir de Ligue 1 et suscite déjà de nombreuses convoitises à l’étranger.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la nomination de Frédéric Massara au poste de directeur sportif du Stade rennais est désormais officielle. Après le départ de Florian Maurice vers l’OGC Nice, les Bretons ont choisi de miser sur l’expérience et le réseau du technicien italien. Une arrivée qui doit impulser un mouvement important sur la campagne de recrutement des Rouge et Noir pour les semaines à venir.

EXCLU @le10sport : Le FC Séville s'intéresse à Benjamin Bourigeaud (Rennes) !Confirmation des éléments apportés par @MohamedTERParis, le joueur mène une réflexion avec son entourage sur son avenirDepuis deux ans, de nombreuses touches à l'étranger. L'Espagne accélère ces… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 9, 2024

Lamine Camara sur les tablettes de Rennes

Parmi les profils actuellement étudiés par Rennes, on retrouve plusieurs talents de Ligue 1. Et notamment un, qui a montré de belles choses sous les couleurs du FC Metz… Selon nos informations exclusives, Rennes s’intéresse en effet à Lamine Camara. A 20 ans, l’international sénégalais sort d’une pleine saison avec 32 rencontres matchs de Ligue 1 pour un but et cinq passes décisives.

Du lourd à l’étranger

La relégation du FC Metz en Ligue 2 fragilise clairement l’avenir de Lamine Camara en Moselle. A l’affût, Rennes pourrait tenter de sauter sur l’occasion. Mais attention à la concurrence des clubs étrangers, déjà importante. Comme révélé par le10sport.com, Chelsea et la Juventus ont déjà tenté des approches. Jusqu’à présent, Lamine Camara a refusé d’étudier un départ à l’étranger et privilégie un transfert vers la France, dans un premier temps.