Mercato : Un autre Français avec Mbappé ? Le Real Madrid a tranché

Hugo Chirossel

Après avoir quitté le PSG, Kylian Mbappé va retrouver plusieurs internationaux français au Real Madrid, tels que Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Mais ils auraient pu être rejoints par un autre joueur de Didier Deschamps, Théo Hernandez. Le latéral gauche de l’AC Milan aurait été proposé à la Casa Blanca dernièrement.

L’intégration de Kylian Mbappé devrait bien se passer au Real Madrid. En plus de Vinicius Junior et Rodrygo, qu’il a déjà eu l’occasion de rencontrer, le capitaine de l’équipe de France va retrouver plusieurs de ses coéquipiers en sélection, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.

T.Hernandez proposé au Real Madrid

Et si un autre international français les rejoignait cet été ? D’après les informations du journaliste Ramon Alvarez de Mon, Théo Hernandez aurait été proposé au Real Madrid il y a plusieurs mois. Le joueur de l’AC Milan, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026, est déjà passé par la Casa Blanca entre 2017 et 2019, sans s’y imposer.

Le Real Madrid veut Davies

Mais le Real Madrid a une autre cible prioritaire pour renforcer le couloir gauche de sa défense : Alphonso Davies. Justement, Ramon Alvarez de Mon indique que Théo Hernandez attendrait de voir ce qui se passe au Bayern Munich concernant l’international canadien, à qui il pourrait succéder s'il ne prolonge pas son contrat qui court jusqu'en juin 2025.