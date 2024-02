EXCLU - Mercato : Chassée par Chelsea, une pépite de Ligue 1 décline

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En pleine ascension du côté du FC Metz, le jeune Lamine Camara suscite les convoitises de plusieurs clubs européens. Parmi eux, Chelsea. Mais le milieu de terrain sénégalais a d’autres projets pour le moment.

A 20 ans, Lamine Camara est l’une des belles révélations de cette saison 2023-2024 en Ligue 1. Sous les couleurs du FC Metz, le milieu de terrain brille et continue de progresser mois après mois. Durant la Coupe d’Afrique des Nations, avec le Sénégal de Sadio Mané, le jeune Camara a confirmé son potentiel en signant des prestations de premier plan. Suffisant pour reléguer Gana Gueye, l’ancien du PSG, sur le banc…

Chelsea sur Lamine Camara

Fraîchement recruté par Adidas , qui mise sur Lamine Camara comme nouvelle égérie sur la zone Afrique, Lamine Camara est aussi chassé sur le terrain des transferts. Cet hiver, de nombreuses écuries venues de toute l’Europe ont pris des renseignements. Nos sources confirment que Chelsea a notamment sondé le FC Metz et ses représentants.

La Juventus s’invite dans le dossier

Plusieurs clubs de Premier League sont positionnés pour Lamine Camara. En Espagne, on retrouve principalement le Betis Séville. Et en Italie, la prestigieuse Juventus Turin est également de la partie. Pour l’heure, Lamine Camara ne semble pas à l’écoute pour un départ. La Premier League, de plus en plus pressante, ne fait pas partie des plans du jeune sénégalais à court terme. Soucieux de s’imposer en Ligue 1, Camara privilégie pour le moment le FC Metz ou un club en France qui lui permettra de grandir avant de penser à l’étranger.