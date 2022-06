Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Omar Daf à Dijon, c'est fait !

Publié le 5 juin 2022 à 20h11 par La rédaction mis à jour le 5 juin 2022 à 20h17

Sur les tablettes de Dijon, Omar Daf va bien être le prochain entraîneur du club. Un accord entre toutes les parties a été trouvé et plus aucune barrière ne se dresse sur le chemin du prometteur technicien de 45 ans.

Tout proche du bonheur en disputant les barrages d'accession à la Ligue 1, Omar Daf a vu son travail salué de toutes parts. Considéré comme l'un des techniciens les plus prometteurs de Ligue 2, le coach du FC Sochaux a vu son avenir devenir un sujet en ce début de mercato estival. Courtisé par Dijon, le Sénégalais est la priorité des Bourguignons pour la saison prochaine. Comme révélé par Foot Mercato , Omar Daf et le DFCO ont trouvé un accord ces derniers jours. Il ne restait que le feu vert du FC Sochaux pour que l'affaire soit entendue. Selon nos informations, c'est chose faite ! Un accord global a été trouvé entre toutes les parties et Omar Daf va prochainement être nommé entraîneur de Dijon. Il aura pour mission de remonter les Dijonnais en Ligue 1 et pourrait profiter d'un mercato actif pour renforcer son prochain effectif.

