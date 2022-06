Mercato - PSG : Kimpembe attend un signe du PSG pour son avenir

Foot - Mercato - PSG

A deux années de la fin de son contrat avec le PSG, Presnel Kimpembe est sorti du silence. L’international français a confié qu’il discuterait prochainement avec le board parisien, lui qui attend patiemment une nouvelle proposition de contrat de la part du PSG.

C’est l’un des dossiers que devra régler le PSG cet été. Si Presnel Kimpembe est très attaché à son club formateur et qu’il n’a jamais caché qu’il pourrait très bien faire toute sa carrière ici, son contrat se termine en 2024 et il va falloir régler sa situation. Présent ce dimanche en conférence de presse avant d’affronter la Croatie avec les Bleus, Presnel Kimpembe s’est confié sur son avenir : « Je suis amoureux du Paris Saint-Germain. C'est un moment clé pour ma carrière - je serai en pourparlers avec le conseil d'administration sur le projet ».

Presnel Kimpembé on his future: “I’m in love with Paris Saint-Germain. It’s key moment for my career - I will be in talks with the board about the project”. 🇫🇷 #PSGKimpembé is waiting to receive a new contract proposal soon - it will be up to the new board.