Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L'OM doublé par l'OGC Nice sur un attaquant ?

Publié le 21 avril 2020 à 8h15 par Alexis Bernard

Sur la piste de Boulaye Dia, l’OM n’est pas l’unique écurie de Ligue 1 à courtiser l’attaquant du Stade de Reims. Et le dossier bascule en défaveur des Marseillais.

Parmi les cibles du prochain mercato de l’OM, on retrouve un profil qui tire son épingle du jeu depuis plusieurs mois en Ligue 1 : Boulaye Dia. Avec Reims, l’attaquant de 23 ans a les faveurs des dirigeants marseillais. Et à deux ans de la fin de son contrat (juin 2022), Boulaye Dia ne sera pas retenu par Reims en cas de belle offre. Un montant supérieur à 10 millions d’euros est ainsi attendu par les dirigeants rémois. Mais comme l’a révélé le journal L’Equipe , l’OM n’est pas seul sur le dossier. Nice pense aussi à Boulaye Dia.

Nice insiste pour Dia

Selon nos informations, l’intérêt de l’OGC Nice se confirme et prend même de l’ampleur au fur et à mesure du temps. Les dirigeants niçois sont très intéressés par une arrivée de l’attaquant français et multiplieraient les contacts en ce sens. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le pressing niçois permet d’être en meilleur position que l’OM dans la perspective d’un transfert. D’autant plus que les Marseillais doivent d’abord s’occuper de leur situation financière et envisager plusieurs départs avant de penser à une arrivée. Avec un déficit approchant les 100 millions d’euros, l’OM a du pain sur la planche avant d’envisager le début de son recrutement.



Concernant le prix demandé par Reims, il n’y aura pas de place à la négociation. Intransigeants, les Rémois attendent environ 12 millions d’euros pour Boulaye Dia et n’étudieront pas les propositions inférieures à ce montant. Une fermeté que l’on retrouve dans d’autres dossiers, à l’image du cas Axel Disasi. Les clubs intéressés par le défenseur rémois, dont le LOSC, devront proposer 20 millions d’euros pour envisager une opération. Les Dogues auraient même d'ores et déjà jetés l'éponge et Reims attend désormais des propositions venues d'Angleterre. Arsenal, qui a déjà finalisé le transfert de William Saliba, serait dans la partie.