EXCLU - Mercato : Nice discute pour un joyau à 15 millions d’euros

Publié le 13 mai 2020 à 16h15 par Alexis Bernard mis à jour le 13 mai 2020 à 16h28

Révélée par A Bola, la piste menant à Gustavo Assunção est bien réelle pour l’OGC Nice. Et les dirigeants niçois commencent le prix à payer pour se l’offrir.

Avec une belle enveloppe pour son recrutement, l’OGC Nice se montre ambitieux à l’approche du mercato estival. Porté par l’actionnaire principal, Ineos, et la présence du club en League Europa la saison prochaine, le projet niçois pourrait connaître une réelle évolution dans les semaines à venir. Comme révélé par le10sport.com , les dirigeants niçois sont sur le point de verrouiller l’avenir du coach, Patrick Vieira. Lié jusqu’en 2021, le champion du monde pourrait ajouter trois années de plus à son contrat. Au poste de gardien de but, comme nous vous l’avons indiqué en exclusivité, Walter Benitez va prolonger son contrat, lui dont le bail prenait fin en juin. Au milieu du terrain, Nice rêve d’un gros coup. Le nom de Mario Gotze (Borussia Dortmund) a été évoqué. Et A Bola a récemment révélé que Nice surveillait le profil de Gustavo Assunção. C’est tout à fait exact, le dossier a même déjà découlé sur des discussions.

Famalicao veut 15 millions