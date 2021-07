Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Montpellier discute avec Jemerson

Publié le 14 juillet 2021 à 11h32 par La rédaction mis à jour le 14 juillet 2021 à 11h34

Ancien défenseur de l’AS Monaco, libre de tout contrat, Jemerson discute actuellement avec Montpellier.

Après quatre ans sous les couleurs de l’AS Monaco, Jemerson a tenté un retour au Brésil, aux Corinthians. Une saison mitigée pour le défenseur de 28 ans, aujourd’hui libre de tout contrat et désireux de revenir en Europe. Un profil qui intéresse déjà plusieurs écuries, notamment en France. Selon nos sources, Montpellier serait actuellement en discussion avec son représentant. Les Héraultais cherchent à se renforcer en défense et étudient la piste Jemerson.