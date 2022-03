Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Le LOSC arrive sur un phénomène de Ligue 2 !

Publié le 3 mars 2022 à 6h50 par A.B.

Chassé par Rennes, Monaco et Nice, un crack de Ligue 2 voit les Dogues du LOSC s’ajouter à la croustillante liste des prétendants…

Plus jeune joueur de l’AS Nancy Lorraine à avoir signé professionnel, Warren Bondo voit déjà son premier bail arriver à échéance. Et du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain va avoir l’embarras du choix. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Rennes suit son évolution avec grande attention. Comme Monaco et l’OGC Nice, qui maintiennent le contact avec son entourage. Et selon nos informations, il faut désormais compter sur le LOSC de Jocelyn Gourvennec !

« Je voulais initialement prolonger »