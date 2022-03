Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un cadre de Pascal Dupraz est dans le flou pour son avenir !

Publié le 3 mars 2022 à 5h45 par T.M.

En pleine lutte pour le maintien avec l’ASSE, Romain Hamouma remet à plus tard les discussions pour son avenir.

Depuis 2012, Romain Hamouma joue sous les couleurs de l’ASSE. Véritable cadre du club stéphanois, l’attaquant de 34 ans pourrait toutefois ne plus être dans le Forez la saison prochaine. En effet, Hamouma arrive au terme de son contrat avec les Verts et l’incertitude plane concernant son avenir. Un gros sujet qui n’est toutefois pas encore d’actualité pour le joueur de l’ASSE.

« Ce qui compte, c'est le maintien de l’ASSE »