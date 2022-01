Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Il snobe l’ASSE pour signer au… Danemark !

Publié le 22 janvier 2022 à 10h40 par Alexis Bernard

A la recherche d’un attaquant, l’ASSE a tenté de récupérer Khouma Babacar (Sassuolo). Mais ce dernier a opté pour le FC Copenhague.