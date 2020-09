Foot - Mercato - Bordeaux

EXCLU - Mercato : Bordeaux - Cyprien, ça avance bien !

Publié le 12 septembre 2020 à 13h45 par Alexis Bernard

Sur les tablettes des Girondins de Bordeaux, Wylan Cyprien serait séduit par la perspective d’une arrivée sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Le dossier est en bonne voie.

Placé sur la liste des transferts par l’OGC Nice, Wylan Cyprien est un garçon très courtisé cet été. Plusieurs clubs étrangers ont déjà pris des positions sur le milieu de terrain de 25 ans et à l’heure où nous écrivons ces lignes, des discussions existent avec ces mêmes écuries d’Espagne et d’Angleterre. Mais c’est en France que le dossier Cyprien pourrait aboutir. Et notamment du côté des Girondins de Bordeaux.

Cyprien séduit par Gasset

Selon nos informations, le dossier Cyprien avance très bien du côté de Bordeaux. Séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de Jean-Louis Gasset, le Niçois est tenté par le challenge girondin. Pour cela, les dirigeants bordelais imaginent un prêt, possiblement avec une option d’achat. Les discussions avancent bien, en ce sens. En France, comme révélé par le10sport.com, Strasbourg est également de la partie.