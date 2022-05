Foot - Mercato - PSG

EXCLU : «Mbappé qui reste au PSG ? Ah oui, plus que jamais, je suis confiant…»

Publié le 16 mai 2022 à 21h00 par La rédaction

Kylian Mbappé n’a pas voulu se prononcer sur son avenir lors de la dernière cérémonie des trophées UNFP. La star du PSG a pris sa décision et devrait la rendre publique dans les prochains jours. Interrogé par le10sport.com, le consultant de RMC Sport, Rolland Courbis, semble plus que jamais confiant : « Oui, je pense encore qu’il va rester au PSG ». Ses explications.