Ejecté par le PSG, il prépare un sale coup sur le mercato

Amadou Diawara

Après son échec l'été dernier, le PSG n'aurait pas tiré un trait sur Victor Osimhen. Toutefois, le club de la capitale pourrait se frotter à Chelsea. En effet, Mauricio Pochettino réclamerait un nouvel avant-centre à sa direction, et les deux pistes les plus concrètes ces dernières semaines étaient Ivan Toney (Brentford) et Victor Osimhen (Napoli).

Lors du dernier mercato estival, le PSG a essayé de recruter Victor Osimhen. Toutefois, la direction de Chelsea s'est montrée trop gourmande pour la vente de son numéro 9.

Pochettino réclame un buteur à Chelsea en janvier

Malgré les arrivées de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani l'été dernier, le PSG n'aurait pas tiré un trait sur Victor Osimhen. En effet, Luis Campos serait emballé par l'idée de recruter le buteur du Napoli en 2024. Toutefois, le conseiller football du PSG serait contraint de se frotter à Mauricio Pochettino sur ce dossier.

Osimhen est une piste chaude de Chelsea