Foot - Mercato

Griezmann, Messi, Draxler… Toutes les infos mercato du 5 octobre

Publié le 5 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Accord Atlético-Barcelone pour le transfert de Griezmann ?

Contraint de disputer de simples bouts de match afin que l'Atlético de Madrid n'ait pas à payer les 40M€ inclus dans la clause de son prêt, Antoine Griezmann voit enfin le bout du tunnel ! Selon les informations de Relevo , confirmées ensuite un peu partout dans la presse espagnole, le FC Barcelone et le club madrilène devraient bientôt signer un accord pour le transfert de Griezmann qui s'élèverait donc finalement à 20M€. Une situation qui va enfin pouvoir permettre à l'attaquant français de pouvoir redevenir titulaire indiscutable avec l'Atlético de Madrid.



PSG : La presse argentine confirme pour la prolongation de Messi

Actuellement engagé au PSG jusqu'en juin prochain avec une année supplémentaire en option dans son contrat, Lionel Messi va avoir un choix décisif à faire pour son avenir. Luis Campos envisage d'amorcer au plus les négociations pour sa prolongation, et le média argentin TyC Sports confirme cette tendance pour Messi et précise que la direction du PSG tentera absolument tout pour fixer au plus vite son avenir. Mais l'ancien joueur du FC Barcelone ne devrait rien décider avant la Coupe du Monde au Qatar cet hiver.



PSG : Tous les chiffres de l'opération Draxler

Actuellement prêté par le PSG au Benfica Lisbonne, Julian Draxler (28 ans) reviendra donc dans la capitale en fin de saison. L'EQUIPE apporte dans ses colonnes du jour tous les chiffres du prêt du milieu offensif allemand, et rappelle que son prêt payant de 2,5M€ ne contient aucune option d’achat. Par ailleurs, alors qu’il devrait toucher 4,2M€ au PSG, Draxler ne percevra que 2M€ nets payés par Benfica. Le club de la capitale compense en lui donnant une prime de 1M€ et 500 000€ sous formes de bonus et prévoit déjà de lui verser un salaire annuel de 5,5M€ lors de la saison 2023-2024 afin de combler ce manque.



PSG : Luis Campos a bien tenté Gonçalo Ramos

Annoncé dans le collimateur du PSG durant le mercato estival, Gonçalo Ramos (21 ans) était l'une des options à l'étude pour renforcer l'attaque. Une tendance confirmée ce mercredi par L'EQUIPE , qui indique d'ailleurs que Luis Campos est un admirateur de longue date du profil du buteur du Benfica Lisbonne, et le conseiller sportif du PSG était persuadé que Ramos aurait eu sa place dans l'effectif. Mais son transfert n'a finalement pas pu se faire.



Le PSG idéalement placé pour N'Golo Kanté ?