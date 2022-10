Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare son offensive pour Messi

Publié le 5 octobre 2022 à 16h30

Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Néanmoins, le club de la capitale souhaite absolument le conserver et aurait déjà préparer son offre pour le convaincre de prolonger à Paris.

A quelques semaines de la Coupe du monde, et à neuf mois de la fin de son contrat, Lionel Messi fait grandement parler. Et pour cause, l'Argentin est de retour à son meilleur niveau au PSG et la question de son avenir se pose donc dès aujourd'hui compte tenu du fait que Lionel Messi sera libre de discuter et de s'engager avec le club de son choix dès le mois de janvier prochain. D'ailleurs, la journaliste argentine Véronica Brunati a lâché une bombe, assurant que le numéro 30 du PSG ferait son retour au FC Barcelone la saison prochaine.

El PSG no ha hecho una oferta todavía para su renovación pero prepara un 1+1 que se activaría la temporada siguienteEl club parisino sabe que Leo está cómodo y esperará al momento adecuado para intentar convencerle. Son optimistas — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 5, 2022

L'offre du PSG arrive pour Messi

Néanmoins, Guillem Balague est bien moins catégorique à ce sujet. D'après le célèbre journaliste espagnol, l'hypothèse de voir Lionel Messi rester au PSG prend de l'ampleur. Pour le moment, aucune offre n'aurait été transmise à l'Argentin de la part du club de la capitale, mais l'optimisme régnerait à Paris qui prépare son offensive. Conscient que l'Argentin est épanoui au PSG, la direction des Champions de France devrait prochainement lui proposer un bail pour une saison supplémentaire avec une autre en option. Sachant que Lionel Messi dispose déjà d'une année en option pour 2024, cela signifie qu'il pourrait donc rester à Paris jusqu'en 2026.

Pas de décision avant la Coupe du monde ?

Néanmoins, bien que Lionel Messi soit de plus en plus à l'aise à Paris, il ne devrait pas prendre de décision avant la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar dans quelques semaines. Et pour cause, l'Argentin rêve de devenir champion du monde et ce sera sa dernière opportunité. Une fois cette échéance passée, il pourra se concentrer sur son avenir en acceptant, ou non, l'offre du PSG.