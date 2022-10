Foot - Mercato

Haaland, Skriniar, Cristiano Ronaldo… Toutes les infos mercato du 4 octobre

Publié le 4 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

lors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Real Madrid : Une clause avantageuse pour recruter Haaland ?

Transféré du Borussia Dortmund à Manchester City cet été, Erling Haaland cartonne pour ses premiers mois en Premier League (14 buts, 3 passes décisives en 8 matchs). Le buteur norvégien, qui a coûté 60M€ aux Citizens , semble avoir déjà tout prévu pour son avenir. Interrogé au micro de l'émission El Chiringuito , l’ancien joueur du Real Madrid Fernando Sanz a révélé qu'Haaland disposait d’une clause qui pourrait bien faire les affaires du club merengue en 2024 : « L'information que j'ai, c'est qu'il y a une clause de sortie pour Haaland la deuxième année, et ce qui est curieux, c'est qu’elle comprend des conditions très avantageuses pour un club... qui est le Real Madrid », explique-t-il.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG va repasser à l'attaque en janvier pour Skriniar

Après avoir longtemps fait le forcing pour recruter Milan Skriniar cet été, le PSG va revenir à la charge ! L'EQUIPE confirme la détermination de Luis Campos à faire venir le défenseur slovaque de l'Inter Milan en janvier, et une offre comprise entre 25 et 30M€ serait effectivement au programme. De son côté, le club italien se trouve en difficulté sur le plan financier et pourra donc difficilement se permettre de refuser un transfert de Skriniar cet hiver si ce dernier n'a pas prolongé d'ici-là, étant donné qu'il arrivera en fin de contrat l'été prochain.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Cristiano Ronaldo sur le départ cet hiver ?

Désireux de claquer la porte cet été, Cristiano Ronaldo devrait encore animer le mercato de janvier. Selon The Telegraph , l'attaquant portugais envisage toujours de changer de club, et cette fois-ci, son entraîneur Erik Ten Hag ne s'y opposera pas et devrait accorder un bon de sortie à CR7.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG envisage bien de prolonger Ramos...