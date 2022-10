Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation retentissante sur le transfert d'Haaland

Publié le 4 octobre 2022 à 09h10

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Erling Haaland a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City. A peine arrivé chez les Citizens, le buteur norvégien aurait déjà programmé son départ au Real Madrid. En effet, Erling Haaland disposerait d'une clause libératoire qui serait favorable au club merengue.

Après deux saisons et demie exceptionnelle du côté du Borussia Dortmund, Erling Haaland a décidé de plier bagages. En effet, le buteur norvégien a quitté le BVB lors du dernier mercato pour s'engager en faveur de Manchester City. Transféré pour environ 60M€, Erling Haaland a paraphé un bail de cinq saisons avec les Citizens , soit jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, le crack de 22 ans pourrait fuir le club emmené par Pep Guardiola dès l'été 2024.

🚨EXCLUSIVA @FernandoSanzD19 🚨 💣"𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿 tiene 𝘾𝙇𝘼́𝙐𝙎𝙐𝙇𝘼 𝙙𝙚 𝙎𝘼𝙇𝙄𝘿𝘼 𝙚𝙣 𝟮𝟬𝟮𝟰 para ir al 𝙍𝙀𝘼𝙇 𝙈𝘼𝘿𝙍𝙄𝘿"💣 pic.twitter.com/cAJJrSwB1k — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2022

Haaland dispose d'une clause libératoire à City

Selon les informations d' El Chiringuito , divulguées par Fernando Sanz, Erling Haaland disposerait d'une clause libératoire pour quitter Manchester City la deuxième année, soit en 2024. D'ailleurs, sa prochaine destination pourrait déjà être toute trouvée.

Une clause libératoire pour rejoindre le Real Madrid ?